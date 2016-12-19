يوفنتوس وميلان في الدوحة استعداداً للسوبر الإيطالي

يصل كل من فريقي يوفنتوس وميلان الإيطاليين لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة غداً الثلاثاء، على متن طائرة خاصة استعداداً لخوض مباراة كأس السوبر الإيطالي والمقررة بين الفريقين الجمعة، على إستاد “جاسم بن حمد” بنادي السد.

وأعدت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإيطالية استقبالاً حافلاً للفريقين لدى وصولهما المرتقب إلى الدوحة التي تستقبل مباراة كأس السوبر للمرة الثانية في التاريخ، حيث استضافتها من قبل في عام 2014 عندما فاز نابولي باللقب على حساب يوفنتوس.

ومن المقرر أن يخوض يوفنتوس تدريبه الأول في الدوحة على ملاعب أكاديمية “أسباير” للتفوق الرياضي ظهر بعد غد الأربعاء على أن يخوض التدريب الثاني مساء نفس اليوم، وسيكون التدريب مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

وفي المقابل، يخوض ميلان تدريبه الأول في الدوحة مساء بعد غد الأربعاء على ملاعب النادي العربي وسيكون المران الأول مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

ويعقد كلا الفريقين مؤتمراً صحافياً بنادي السد الخميس. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني للمباراة صباح بعد غد الخميس بإستاد السد أيضاً بحضور مندوبي الفريقين ورجال الأمن واللجنة المنظمة وطاقم التحكيم.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن عن تعيين الحكم أنطونيو داماتو لإدارة المباراة بين يوفنتوس وميلان الذي يخوض هذه المباراة بعد خسارته لنهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس الذي سيخوض كأس السوبر بصفته حامل لقب الدوري.