يوفنتوس يدفع 80 مليون يورو لضم فيراتي

ذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن نادي يوفنتوس مستعد لدفع 80 مليون يورو لضم لاعب وسط باريس سان جيرمان الحالي الإيطالي ماركو فيراتي.

وكانت تقارير صحافية إيطالية أفادت أخيراً بأن يوفنتوس يبحث بشدة عن تدعيم عن خط وسطه بعد الفراغ الكبير الذي خلفه رحيل اللاعب المخضرم أندريا بيرلو للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الفرنسي بول بوغبا الذي انتقل الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة هي الأغلى في تاريخ اللعبة حتى الآن.

وأفادت صحيفة توتوسبورت أن رئيس يوفنتوس بيبي ماروتا، يضع العديد من الأسماء الكبيرة على راداره مثل فيراتي والكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة الإسباني، فضلاً عن ثنائي ريال مدريد الإسباني، الألماني توني كروس والكولومبي جيمس رودريغيز، الذي أكد أمس أنه لن يرحل عن النادي الملكي وذلك عقب تسجيله هدفين من الثلاثية النظيفة التي فاز بها فريقه على إشبيلية في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

يذكر أنه على الرغم من تعاقد يوفنتوس مع البوسني ميراليم بيانيتش في الصيف الماضي قادماً من روما، إلا أنه لم يتمكن من سد الفراغ الذي خلفه رحيل بيرلو تحديداً.