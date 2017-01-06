يوفنتوس يسعى لمداواة جراح السوبر أمام بولونيا

يتطلع يوفنتوس لمداواة جراحه عقب خسارته الموجعة أمام ميلان في بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم الشهر الماضي، وذلك حينما يستضيف بولونيا المتعثر بعد غد الأحد، في الجولة 19 لبطولة الدوري الإيطالي التي تستأنف فعالياتها بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب عطلة أعياد الميلاد.

وبينما أبدى مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري غضبه الشديد عقب خسارة كأس السوبر بركلات الترجيح في العاصمة القطرية الدوحة، فقد أبدى مدافع الفريق دانييلي روغاني ثقته في قدرة فريق “السيدة العجوز” على التعافي واستعادة كامل تركيزه بعد الراحة التي حصل عليها أخيراً.

ويستعد يوفنتوس لخوض بطولة كأس إيطاليا الشهر الجاري، قبل أن يشارك في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير (شباط) المقبل.

وصرح روغاني للموقع الإلكتروني الرسمي ليوفنتوس: “كانت لدينا بعض الكلمات عقب خوض مباراة كأس السوبر أمام ميلان، وحينما تقضي وقتك كل يوم في هذا المناخ، فإن النظر في عيون بعضنا البعض غالباً ما يكون كافياً لتوصيل رسالتك عبرها”.

وأوضح المدافع طويل القامة: “على مدار الموسم، كان رد فعلنا جيداً للغاية عقب أي هزيمة، برغم أن الخسارة في السوبر كانت أكثر إيلاماً، لكنني أتمنى أن تمنحنا طاقة إضافية عندما نواجه بولونيا”.

وأضاف روغاني: “دائماً ما تتسم المباراة الأولى عقب العودة من عطلة الشتاء أو حتى الصيف بالصعوبة، وهو ما يجعلني أرى أن اللقاء لن يكون سهلاً أمام بولونيا، الذي تعادلنا معه سلبياً في مواجهتنا الأخيرة الموسم الماضي، ولكننا نريد أن نرسل تحذيراً شديد اللهجة لبقية فرق الدوري”.

وتعززت صفوف يوفنتوس أخيراً بالتعاقد مع الفنزويلي توماس رينكون لاعب جنوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتربع يوفنتوس على صدارة المسابقة، التي باتت في منتصفها حالياً، برصيد 42 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريق روما، ومازالت لديه مباراة مؤجلة أمام كروتوني المتواضع.

ورغم ذلك، يبدو رئيس نادي روما جيمس بالوتا حريصاً على مواصلة الضغط على يوفنتوس.

وقال رجل الأعمال الأمريكي: “نحن لا نبتعد عن يوفنتوس كثيراً، جزء من هذا الفارق يعتمد على (المدرب لوتشيانو) سباليتي، الذي تولى تدريب الفريق قبل عام فقط، فيما أظهر يوفنتوس استقراراً كبيراً عندما يتعلق الأمر باللاعبين والاستراتيجية والتكتيك والعقلية”.

وأردف رئيس روما: “الأمر يتطلب بعض الوقت لبناء فريق وأعتقد أن لوتشيانو قام بعمل عظيم، الجانب الذهني من اللعبة لا يمكن أن يتحقق في غضون 6 أشهر أو سنة، يمكننا الفوز أو الخسارة، لكن بإمكاننا التنافس مع الجميع”.

ويحل روما ضيفاً على جنوى بعد غد، قبل أن يلتقي ملاحقه نابولي، صاحب المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلفه، مع ضيفه سامبدوريا غداً السبت.

وتعاقد نابولي أخيراً مع لياندرو بافوليتي مهاجم جنوى لتعويض غياب الهداف البولندي المصاب أركاديوز ميليك.

ويفتقد نابولي خدمات المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي واللاعب الجزائري فوزي غلام بسبب انضمامهما لمنتخبي بلديهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بالغابون في 14 يناير (كانون الثاني) الجاري، فيما يعاني روما أيضاً من غياب جناحه المصري السريع محمد صلاح للسبب ذاته.

وتفتتح مباريات الجولة بلقاء إمبولي مع ضيفه باليرمو غداً السبت، فيما يلتقي لاتسيو مع كروتوني، وميلان مع كالياري، وكييفو مع أتالانتا، وأودينيزي مع إنتر، وبيسكارا مع فيورنتينا، وساسولو مع تورينو بعد غد.