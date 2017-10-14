يوفنتوس يسقط أمام لاتسيو بهدفين لهدف

واصل فريق يوفنتوس تعثره في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سقط وسط جماهيره أمام لاتسيو بنتيجة 1-2 على ملعب أليانز ستاديوم اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة للمسابقة.

كانت المقدمة لـ”البيانكونيري” قبل انتصاف الشوط الأول بقليل من توقيع الجناح البرازيلي القادم هذا الصيف من البايرن، دوغلاس كوستا (ق23)، بعد متابعته لكرة مرتدة من الحارس توماس ستراكوشا داخل منطقة العمليات.

بدأ الشوط الثاني ساخناً، بعدما تمكن النجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي من معادلة النتيجة بعد صافرة البداية بدقيقتين فقط، واضعاً الكرة أرضية بيمناه على يمين المخضرم بوفون (ق47)، إثر تمريرة بينية من لويس ألبرتو.

وعاد إيموبيلي لتصدر مشهد البطولة من جديد، بعدما استغل انفراده الثاني بالحارس الدولي لـ”السيدة العجوز”، ونجح في الحصول على ركلة جزاء نفذها بنفسه مسجلاً الهدف الثاني للضيوف (ق54).

ولم يتمكن أبناء ماسيميليانو أليغري من العودة في النتيجة رغم عديد المحاولات والتي كان آخرها ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء أضاعها النجم الأرجنتيني البديل باولو ديبالا (ق90+6).

يذكر أن اليوفي كان سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع مضيفه أتالانتا في الجولة السابقة من السيري آ قبل التوقف الدولي مطلع الشهر الجاري.

وبذلك، تجمد رصيد “السيدة العجوز” عند 19 نقطة في وصافة الترتيب، بفارق الأهداف فقط عن لاتسيو الثالث، وانتر الرابع الذي سيخوض غداً الأحد مباراة الديربي أمام ميلان السابع بـ12 نقطة.