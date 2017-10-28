يوفنتوس يسقط ميلان بثنائية هيغواين

اقتنص حامل اللقب الدوري الإيطالي فريق يوفنتوس لكرة القدم، الصدارة مؤقتاً، بفضل فوزه على ملعب مضيفه ميلان 2-0، اليوم السبت، في الجولة 11 من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 24 و63.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف فقط على نابولي صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي غداً الأحد مع ضيفه ساسولو.

وتجمد رصيد ميلان عند 16 نقطة ليبقى في المركز 8.

ويخرج يوفنتوس الثلاثاء المقبل لمواجهة سبورتينغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.