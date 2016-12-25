يوفنتوس يعلن إصابة مدافعه أليكس ساندرو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إصابة أليكس ساندرو بشد في عضلة الفخذ.

وأصيب اللاعب خلال مباراة فريقه مع ميلان في كأس السوبر التي أقيمت بقطر، واضطر للخروج من الملعب بعد مرور 33 دقيقة وشارك بدلا منه باتريس إيفرا.

يشار إلى أن ميلان فاز بالمباراة وكأس البطولة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وانضم ساندرو لقائمة المدافعين المصابين بالفريق بجوار ليوناردو بونوتشي وداني ألفيس.

ولم يعلن النادي عن فترة غياب اللاعب ولكن التقارير الإعلامية في إيطاليا تشير إلى أنه قد يغيب عن الفريق لمدة 3 أسابع.

وذكر النادي في بيان: “الفحوص الأولية تشير إلى تعرض اللاعب للإصابة بشد في عضلة فخذه الأيمن.. وسيتم مراقبة حالة اللاعب في الأسابيع المقبلة”.

ولن يخوض يوفنتوس أي مباراة في الفترة الحالية وستكون أول مباراة له في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل، عندما يستضيف فريق بولونيا.