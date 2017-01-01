يونايتد يسعى للتعاقد مع غريزمان وساؤول

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 0 مشاهدة

يتطلع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع ثنائي أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان جريزمان وساول نيجويز وفقاً لما ذكرته صحيفة “ذي تايمز” البريطانية اليوم الأحد.

ومدد الفرنسي غريزمان والإسباني نيغويز عقديهما مع أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقديهما معا 145 مليون جنيه أسترليني.

ولكن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد يرى أن هناك إمكانية لتخفيض تكلفة ضم اللاعبين.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مانشستر يونايتد يستهدف ضم 4 أو 5 لاعبين خلال الفترة القادمة من أجل استعادة الفريق موقعه في القمة.