15 فريقاً من الدوري الألماني يعسكرون خارج ألمانيا

تستأنف فرق كولون، وفيردر بريمن، وأنغولشتاد، غداً الإثنين تدريباتها، بعد عطلة قصيرة امتدت لـ12 يوماً تزامناً مع أعياد الميلاد، فيما يبدأ بايرن ميونخ تدريباته بعد غد الثلاثاء، من خلال معسكره الشتوي في قطر.

ويقضي بايرن ميونخ اسبوعاً في الدوحة، استعداداً لاستئناف منافسات “البوندسليغا” حين يلتقي الفريق مع مضيفه فرايبورغ في 20 يناير الحالي.

ويخوض 15 من أصل 18 فريقاً بالبوندسليغا معسكرات خارج ألمانيا، من بينهم 10 فرق تعسكر في إسبانيا، وفقط كولون وأنغولشتاد وهوفنهايم سيتدربون في ألمانيا.

ويعسكر فريق لايبزيغ في لاغوس بالبرتغال، وتوجه باير ليفركوزن إلى فلوريدا الأمريكية للعام الثالث على التوالي، فيما يستهل بروسيا دورتموند استعداداته للبوندسليغا بمعسكر في ماربيا الإسبانية يبدأ الخميس المقبل.