156 مليون القيمة السوقية لأجانب النصر والهلال

تشهد المواجهة المرتقبة التي تجمع النصر والهلال، اليوم الخميس، في قمة مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عدة أرقام قياسية لعل أبرزها وجود 12 لاعباً أجنبياً محترفاً في صفوف الفريقين، تبلغ قيمتهم السوقية حوالي 156 ميلون ريال.

وبحسب صحيفة “اليوم” فإن أجانب الهلال يستحوذون على نصيب الأسد، بقيمة سوقية تبلغ 119 ميلون ريال.

ويعتبر البرازيلي كارلوس إدواردو الأجنبي الأعلى سعراً، إذ انضم للهلال لمدة 3 مواسم مقابل 35 مليون ريال، ويأتي المهاجم السوري عمر خربين في المركز الثاني (27 مليون) لـ3 مواسم، فيما بلغت قيمة صفقة ضم الحارس العماني علي الحبسي نحو 22 مليون ريال لـ3 مواسم، والفنزويلي ريفاس 10 ملايين ريال لمدة موسمين، والإورغوياني نيكولاس ميلسي 11 مليون ريال، والمهاجم ماتياس ما يقارب 12 مليون ريال لمدة موسمين.

أما فريق النصر فتبلغ قيمة ضم المدافع البرازيلي برونو 5 ملايين ريال، مقابل 10 ملايين ريال للبرازيلي ليوناردو لاعب الوسط القادم من الجزيرة الاماراتي، و13 مليون ريال قيمة المهاجم الليبيري ويليام جيبور، و3 ملايين ريال للمصري حسام غالي، وتبلغ قيمة ضم المغربيين محمد فوزير والظهير سعد لكرو 7 ملايين ريال.