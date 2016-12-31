2016 .. عاماً مميزاً في مسيرة ريال مدريد !

يعد عام 2016 مميزاً لريال مدريد، إذ شهد خلاله أقل هزائم في تاريخه بواقع خسارتين فقط، كما توج على مداره بـ3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن “الميرينغي” لم يخسر سوى مرتين هذا العام، أولهما في 27 فبراير الماضي، عندما سقط أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 0-1 في الجولة 26 من الدوري الإسباني موسم 2015-2016.

أما الخسارة الثانية والأخيرة له هذا العام فتكبدها في 6 أبريل الماضي أمام مضيفه فولفسبورغ 0-2، في ذهاب ربع نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا التي توج بها الريال.

وفي تاريخ النادي الممتد على مدار 115 عاماً لم يسبق للريال خسارة مباراتين رسميتين فقط في سنة واحدة، وبحسب “ماركا” فإن أفضل نتيجة سجلها الفريق من حيث عدد الهزائم القليلة تعود إلى 1932 عندما خسر “الميرينغي” 3 مباريات فقط واحدة في الليغا (أمام إسبانيول) وأخرى في كأس الملك (أمام ديبورتيفو لا كورونيا) وأخرى في كأس مانكومونادو (أمام إشبيلية).

وبعد 84 عاماً استطاع الريال أن يتخطى هذا الإنجاز ويجعل سجله في عام واحد يحمل هزيمتين فقط بعدما خاض 54 مباراة فاز بـ40 منها وتعادل في 12.