5 إيجابيات حققها الهلال بالفوز على النصر

ضرب الهلال أكثر من عصفور بحجر واحد، عقب فوزه الثمين 2-1 على مضيفه النصر، في قمة مباريات الجولة 8 لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الخميس.

وواصل الهلال منافسة غريمه التقليدي الأهلي على صدارة البطولة، التي يحتلها الأخير برصيد 19 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي يمتلكه الهلال علماً بأن لديه مواجهة مؤهلة مع الرائد.

كما عزز الهلال تفوقه على النصر بتاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، حيث رفع عدد مرات فوزه إلى 11 مرة مقابل 5 انتصارات للنصر، وساد التعادل في ثلاثة لقاءات.

ورفع لاعبو الهلال أهدافهم إلى 33 هدفاً في مرمى النصر، مقابل 19 هدفاً فقط لصالح لاعبي الأخير.

وحقق الهلال انتصاره الثاني على التوالي على النصر ببطولة الدوري، حيث كان قد فاز في المواجهة الأخيرة بينهما بالمسابقة بخمسة أهداف مقابل هدف في الدور الثاني من الموسم الماضي.

وحافظ الهلال على تفوقه في مبارياته مع النصر، والتي فرضها منذ الدور الأول لموسم 2015 – 2016، إذ التقي الناديان في 4 مناسبات، حقق الهلال العلامة الكاملة في 3 لقاءات وتعادلا في مباراة.